Freundlicher Handel: DAX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

Am Donnerstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,19 Prozent auf 16 773,83 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,675 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,232 Prozent höher bei 16 780,95 Punkten, nach 16 742,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 766,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 782,90 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 0,275 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.11.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 992,67 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 28.09.2023, bei 15 323,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.12.2022, bewegte sich der DAX bei 13 925,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 19,22 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 003,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 1,14 Prozent auf 21,31 EUR), Bayer (+ 0,94 Prozent auf 33,78 EUR), Sartorius vz (+ 0,93 Prozent auf 338,20 EUR), Continental (+ 0,76 Prozent auf 76,82 EUR) und BMW (+ 0,56 Prozent auf 100,96 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen adidas (-0,38 Prozent auf 184,86 EUR), Covestro (-0,34 Prozent auf 52,82 EUR), RWE (-0,27 Prozent auf 40,93 EUR), Siemens Energy (-0,21 Prozent auf 11,89 EUR) und EON SE (-0,21 Prozent auf 12,16 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 344 106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 161,699 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,30 Prozent.

