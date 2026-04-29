Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Kursentwicklung 29.04.2026 09:29:11

Freundlicher Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmorgen.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent höher bei 24 068,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,024 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,227 Prozent auf 24 072,90 Punkte an der Kurstafel, nach 24 018,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 058,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 110,00 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,527 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 22 300,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, stand der DAX bei 24 309,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der DAX bei 22 425,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,92 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 7,95 Prozent auf 148,75 EUR), Infineon (+ 3,69 Prozent auf 54,75 EUR), Symrise (+ 3,49 Prozent auf 76,00 EUR), Scout24 (+ 2,96 Prozent auf 69,50 EUR) und Airbus SE (+ 2,60 Prozent auf 170,36 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Deutsche Bank (-2,27 Prozent auf 26,68 EUR), Bayer (-1,31 Prozent auf 36,14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,19 Prozent auf 38,25 EUR), Beiersdorf (-1,14 Prozent auf 71,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,99 Prozent auf 538,80 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 851 591 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 191,976 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

