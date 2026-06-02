Freundlicher Handel: DAX zum Start freundlich

Am zweiten Tag der Woche geht es für den DAX erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,85 Prozent auf 25 215,88 Punkte an. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,074 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,779 Prozent auf 25 197,90 Punkte an der Kurstafel, nach 25 003,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 227,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 192,58 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 24 292,38 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 24 638,00 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 02.06.2025, mit 23 930,67 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,76 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 5,26 Prozent auf 84,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,23 Prozent auf 53,06 EUR), Siemens (+ 2,24 Prozent auf 278,75 EUR), Daimler Truck (+ 2,19 Prozent auf 42,06 EUR) und Zalando (+ 1,96 Prozent auf 23,38 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Bayer (-3,05 Prozent auf 34,06 EUR), Rheinmetall (-2,17 Prozent auf 1 180,80 EUR), Hannover Rück (-1,50 Prozent auf 224,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 439,10 EUR) und Deutsche Börse (-1,17 Prozent auf 245,10 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 544 230 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,659 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at