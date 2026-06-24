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Index-Performance im Fokus 24.06.2026 18:01:44

Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittwochmittag freundlich

Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittwochmittag freundlich

Der Dow Jones befindet sich am Mittwochmittag im Aufwärtstrend.

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,94 Prozent auf 52 151,66 Punkte zu. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20,102 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,133 Prozent auf 51 735,64 Punkte an der Kurstafel, nach 51 666,84 Punkten am Vortag.

Bei 52 248,69 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 617,73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 50 579,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 46 124,06 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 43 089,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,79 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 52 281,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 4,70 Prozent auf 300,70 EUR), Sherwin-Williams (+ 3,77 Prozent auf 335,07 USD), 3M (+ 3,65 Prozent auf 167,74 USD), Amazon (+ 2,96 Prozent auf 241,03 USD) und Honeywell (+ 2,50 Prozent auf 227,94 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Chevron (-2,32 Prozent auf 171,90 USD), Verizon (-2,01 Prozent auf 45,79 USD), IBM (-1,14 Prozent auf 261,92 USD), Nike (-1,06 Prozent auf 41,93 USD) und Goldman Sachs (-0,92 Prozent auf 1 084,34 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9 184 842 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,443 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
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30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
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3M Co. 147,15 0,51% 3M Co.
Amazon 200,25 -2,91% Amazon
Chevron Corp. 151,24 -0,03% Chevron Corp.
Goldman Sachs 936,80 -1,22% Goldman Sachs
Home Depot 302,00 0,50% Home Depot
Honeywell 203,20 1,35% Honeywell
IBM Corp. (International Business Machines) 226,50 -2,22% IBM Corp. (International Business Machines)
Nike Inc. 35,76 -2,85% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 170,74 -2,03% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 297,70 1,40% Sherwin-Williams Co.
Verizon Inc. 40,52 0,66% Verizon Inc.

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