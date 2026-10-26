Freundlicher Handel: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen

Um 20:02 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,17 Prozent aufwärts auf 52 301,84 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 25,774 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,922 Prozent auf 52 696,70 Punkte an der Kurstafel, nach 52 215,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 52 263,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 620,19 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 51 828,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51 947,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47 207,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,10 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3,86 Prozent auf 110,61 USD), Goldman Sachs (+ 2,54 Prozent auf 897,93 USD), NVIDIA (+ 2,51 Prozent auf 216,26 USD), Microsoft (+ 1,55 Prozent auf 532,66 USD) und Caterpillar (+ 1,14 Prozent auf 694,84 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-3,17 Prozent auf 140,67 USD), Walt Disney (-2,11 Prozent auf 110,15 USD), UnitedHealth (-2,09 Prozent auf 409,34 USD), Salesforce (-1,40 Prozent auf 245,09 USD) und Apple (-1,37 Prozent auf 342,97 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 621 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,537 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at