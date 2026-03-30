Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen

Am Montag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 45 216,14 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17,541 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 1,63 Prozent stärker bei 45 904,25 Punkten, nach 45 166,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 057,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45 625,76 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 48 977,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 367,06 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 41 583,90 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,54 Prozent. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3,19 Prozent auf 185,03 USD), Travelers (+ 2,30 Prozent auf 291,82 USD), Walt Disney (+ 2,06 Prozent auf 94,32 USD), American Express (+ 1,79 Prozent auf 297,49 USD) und Procter Gamble (+ 1,41 Prozent auf 144,72 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-4,02 Prozent auf 667,43 USD), Cisco (-3,60 Prozent auf 77,04 USD), NVIDIA (-1,40 Prozent auf 165,17 USD), Merck (-1,28 Prozent auf 118,10 USD) und Apple (-0,87 Prozent auf 246,63 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 263 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,535 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at