Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus

Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,22 Prozent stärker bei 53 707,23 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,768 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,438 Prozent auf 52 829,58 Punkte an der Kurstafel, nach 53 061,95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 53 286,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 746,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,458 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53 178,41 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 50 687,07 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 45 271,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,01 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 3,33 Prozent auf 1 037,87 USD), Microsoft (+ 3,24 Prozent auf 512,94 USD), Salesforce (+ 2,78) Prozent auf 264,06 USD), Walmart (+ 2,60 Prozent auf 108,85 USD) und Travelers (+ 2,38 Prozent auf 374,88 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,09 Prozent auf 273,25 EUR), 3M (-1,03 Prozent auf 167,01 USD), Boeing (-0,84 Prozent auf 207,11 USD), McDonalds (-0,81 Prozent auf 258,83 USD) und Merck (-0,65 Prozent auf 150,66 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 707 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,515 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at