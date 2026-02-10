Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 50 186,55 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,595 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,176 Prozent auf 50 047,79 Punkte an der Kurstafel, nach 50 135,87 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 512,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 50 115,03 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 49 504,07 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, bei 47 368,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der Dow Jones mit 44 470,41 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,73 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 2,65 Prozent auf 109,97 USD), Home Depot (+ 2,46 Prozent auf 326,45 EUR), Travelers (+ 1,66 Prozent auf 297,68 USD), Honeywell (+ 1,64 Prozent auf 243,78 USD) und Verizon (+ 1,60 Prozent auf 47,77 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen JPMorgan Chase (-2,06 Prozent auf 315,48 USD), Amgen (-1,85 Prozent auf 368,86 USD), Walmart (-1,50 Prozent auf 127,08 USD), IBM (-1,45 Prozent auf 292,04 USD) und Goldman Sachs (-1,34 Prozent auf 931,00 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 16 684 483 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,784 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Mit 5,98 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at