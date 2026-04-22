Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Um 20:02 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,52 Prozent auf 49 406,09 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,344 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,10 Prozent höher bei 49 688,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 149,38 Punkten am Vortag.

Bei 49 624,48 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 271,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,033 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 577,47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 384,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der Dow Jones noch bei 39 186,98 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,12 Prozent. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 5,13 Prozent auf 230,40 USD), Apple (+ 2,81 Prozent auf 273,65 USD), UnitedHealth (+ 1,94 Prozent auf 352,72 USD), Microsoft (+ 1,73 Prozent auf 431,49 USD) und Amazon (+ 1,43 Prozent auf 253,48 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-2,72 Prozent auf 248,73 USD), 3M (-2,03 Prozent auf 145,45 USD), Home Depot (-1,49 Prozent auf 291,55 EUR), Nike (-1,10 Prozent auf 45,88 USD) und Johnson Johnson (-0,86 Prozent auf 224,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 11 053 278 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,178 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at