Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu

Um 16:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,02 Prozent höher bei 53 801,46 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,241 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,316 Prozent fester bei 53 961,60 Punkten in den Handel, nach 53 791,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 53 771,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 969,36 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,502 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 637,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 760,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 458,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,20 Prozent zu Buche. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2,30 Prozent auf 862,80 USD), NVIDIA (+ 2,18 Prozent auf 222,24 USD), Cisco (+ 2,13 Prozent auf 122,99 USD), Goldman Sachs (+ 1,65 Prozent auf 1 051,43 USD) und UnitedHealth (+ 0,88 Prozent auf 405,73 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-1,89 Prozent auf 193,74 USD), IBM (-1,85 Prozent auf 234,01 USD), McDonalds (-1,52 Prozent auf 269,97 USD), Microsoft (-1,36 Prozent auf 496,98 USD) und Walt Disney (-1,20 Prozent auf 102,29 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 892 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,564 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3,95 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at