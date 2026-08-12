Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|NYSE-Handel im Blick
|
12.08.2026 16:03:49
Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu
Um 16:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,02 Prozent höher bei 53 801,46 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,241 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,316 Prozent fester bei 53 961,60 Punkten in den Handel, nach 53 791,85 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 53 771,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 969,36 Punkten verzeichnete.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,502 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 637,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 760,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 458,61 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,20 Prozent zu Buche. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im Dow Jones aktuell
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2,30 Prozent auf 862,80 USD), NVIDIA (+ 2,18 Prozent auf 222,24 USD), Cisco (+ 2,13 Prozent auf 122,99 USD), Goldman Sachs (+ 1,65 Prozent auf 1 051,43 USD) und UnitedHealth (+ 0,88 Prozent auf 405,73 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-1,89 Prozent auf 193,74 USD), IBM (-1,85 Prozent auf 234,01 USD), McDonalds (-1,52 Prozent auf 269,97 USD), Microsoft (-1,36 Prozent auf 496,98 USD) und Walt Disney (-1,20 Prozent auf 102,29 USD) unter Druck.
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 892 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,564 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3,95 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
10.08.26
|dailyAktien: Mc Donald’s – Charttechnisch angeschlagen (NewsTool)
|
10.08.26
|dailyAktien: Mc Donald’s – Charttechnisch angeschlagen (NewsTool)
|
06.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|738,20
|-0,22%
|Cisco Inc.
|98,14
|0,65%
|Goldman Sachs
|901,20
|-0,38%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|204,55
|-0,51%
|McDonald's Corp.
|236,10
|-0,38%
|Microsoft Corp.
|428,00
|-0,56%
|Nike Inc.
|35,79
|-0,28%
|NVIDIA Corp.
|195,20
|-0,08%
|Salesforce
|174,22
|4,40%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|318,90
|-0,59%
|UnitedHealth Inc.
|345,20
|-0,40%
|Walt Disney
|90,57
|-0,45%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|53 839,99
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.