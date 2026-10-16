Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Dow Jones-Performance im Fokus
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16.10.2026 18:01:24
Freundlicher Handel: Dow Jones fester
Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 52 220,19 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 26,197 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,613 Prozent auf 51 858,06 Punkte an der Kurstafel, nach 52 177,69 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52 582,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 52 218,30 Einheiten.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,879 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Wert von 51 461,90 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 52 552,97 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 45 952,24 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,93 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 2,18 Prozent auf 279,50 EUR), JPMorgan Chase (+ 1,98 Prozent auf 342,17 USD), Coca-Cola (+ 1,68) Prozent auf 93,55 USD), Johnson Johnson (+ 1,45 Prozent auf 256,96 USD) und Walt Disney (+ 1,43 Prozent auf 112,26 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-3,05 Prozent auf 239,22 USD), Cisco (-1,67 Prozent auf 108,02 USD), Microsoft (-1,53 Prozent auf 531,18 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,19 Prozent auf 340,81 USD) und IBM (-1,17 Prozent auf 231,38 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 985 191 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,746 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,26 Prozent bei der Nike-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|RBC Capital Markets
|27.08.26
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|299,55
|-2,65%
|Cisco Inc.
|95,51
|-2,30%
|Coca-Cola Co.
|83,26
|1,74%
|Home Depot
|275,15
|0,40%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|207,10
|-0,41%
|Johnson & Johnson
|227,45
|0,49%
|JPMorgan Chase & Co.
|301,45
|0,75%
|Microsoft Corp.
|471,05
|-2,13%
|Nike Inc.
|33,04
|-0,20%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
|Salesforce
|214,55
|-2,34%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|345,50
|1,41%
|Walt Disney
|98,04
|-0,45%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52 002,41
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