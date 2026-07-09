Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Nachmittag

Am Donnerstag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 52 534,96 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,109 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,783 Prozent höher bei 52 758,47 Punkten, nach 52 348,39 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52 249,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52 574,89 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,556 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 50 872,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 48 185,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, stand der Dow Jones bei 44 458,30 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,58 Prozent zu. Bei 53 289,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 4,21 Prozent auf 118,61 USD), American Express (+ 3,45 Prozent auf 347,99 USD), Goldman Sachs (+ 3,23 Prozent auf 1 062,90 USD), JPMorgan Chase (+ 1,56 Prozent auf 335,77 USD) und 3M (+ 1,34 Prozent auf 156,77 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil IBM (-2,82 Prozent auf 293,53 USD), Salesforce (-2,19 Prozent auf 162,93 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,71 Prozent auf 352,57 USD), Johnson Johnson (-1,47 Prozent auf 259,54 USD) und Amgen (-1,38 Prozent auf 362,90 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 313 841 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,165 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at