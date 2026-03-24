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Dow Jones-Performance im Blick 24.03.2026 20:03:58

Freundlicher Handel: Dow Jones legt zu

Freundlicher Handel: Dow Jones legt zu

Wenig Veränderung ist am zweiten Tag der Woche in New York zu beobachten.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 46 291,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 17,697 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,876 Prozent auf 45 803,82 Punkte an der Kurstafel, nach 46 208,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 400,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 45 769,69 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 49 174,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, lag der Dow Jones noch bei 48 731,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 583,32 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 4,32 Prozent nach. Bei 50 512,79 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 369,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2,53 Prozent auf 719,48 USD), Cisco (+ 2,09 Prozent auf 80,47 USD), Nike (+ 1,73 Prozent auf 53,62 USD), Walmart (+ 1,45 Prozent auf 122,47 USD) und Verizon (+ 1,16 Prozent auf 51,17 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-5,58 Prozent auf 184,28 USD), IBM (-2,78 Prozent auf 241,53 USD), Microsoft (-2,39 Prozent auf 373,85 USD), Amazon (-1,09 Prozent auf 207,84 USD) und Walt Disney (-1,04 Prozent auf 96,93 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19 062 308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,677 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,32 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,55 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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