Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones im Fokus 27.05.2026 22:35:06

Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones verbuchte am Mittwoch Zuwächse.

Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 50 644,28 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,502 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,445 Prozent stärker bei 50 686,15 Punkten, nach 50 461,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 50 487,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 50 830,41 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,083 Prozent nach unten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 49 167,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 48 977,92 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 343,65 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,68 Prozent zu Buche. Bei 50 830,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Procter Gamble (+ 3,17 Prozent auf 147,49 USD), Home Depot (+ 2,61 Prozent auf 273,65 EUR), Amazon (+ 2,47 Prozent auf 271,85 USD), Boeing (+ 2,47 Prozent auf 224,30 USD) und Nike (+ 2,31 Prozent auf 45,98 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen JPMorgan Chase (-2,43 Prozent auf 299,28 USD), Travelers (-1,61 Prozent auf 299,94 USD), Chevron (-1,25 Prozent auf 182,40 USD), NVIDIA (-1,05 Prozent auf 212,60 USD) und Salesforce (-0,88 Prozent auf 177,51 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38 929 724 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,474 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Analysen
06.05.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
04.05.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
15.04.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 233,90 0,13% Amazon
Boeing Co. 192,20 -0,34% Boeing Co.
Chevron Corp. 157,80 0,78% Chevron Corp.
Home Depot 272,60 -0,46% Home Depot
JPMorgan Chase & Co. 256,60 -0,10% JPMorgan Chase & Co.
Nike Inc. 39,54 -0,13% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 182,00 -0,39% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 126,20 -0,61% Procter & Gamble Co.
Salesforce 149,48 -2,24% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 257,20 -0,31% Travelers Inc (Travelers Companies)
Verizon Inc. 41,47 -0,18% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 50 493,94 -0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:16 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen