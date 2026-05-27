Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Dow Jones im Fokus
|
27.05.2026 22:35:06
Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen
Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 50 644,28 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,502 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,445 Prozent stärker bei 50 686,15 Punkten, nach 50 461,68 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 50 487,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 50 830,41 Punkten erreichte.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,083 Prozent nach unten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 49 167,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 48 977,92 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 343,65 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,68 Prozent zu Buche. Bei 50 830,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Procter Gamble (+ 3,17 Prozent auf 147,49 USD), Home Depot (+ 2,61 Prozent auf 273,65 EUR), Amazon (+ 2,47 Prozent auf 271,85 USD), Boeing (+ 2,47 Prozent auf 224,30 USD) und Nike (+ 2,31 Prozent auf 45,98 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen JPMorgan Chase (-2,43 Prozent auf 299,28 USD), Travelers (-1,61 Prozent auf 299,94 USD), Chevron (-1,25 Prozent auf 182,40 USD), NVIDIA (-1,05 Prozent auf 212,60 USD) und Salesforce (-0,88 Prozent auf 177,51 USD) unter Druck.
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38 929 724 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,474 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen
Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|233,90
|0,13%
|Boeing Co.
|192,20
|-0,34%
|Chevron Corp.
|157,80
|0,78%
|Home Depot
|272,60
|-0,46%
|JPMorgan Chase & Co.
|256,60
|-0,10%
|Nike Inc.
|39,54
|-0,13%
|NVIDIA Corp.
|182,00
|-0,39%
|Procter & Gamble Co.
|126,20
|-0,61%
|Salesforce
|149,48
|-2,24%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|257,20
|-0,31%
|Verizon Inc.
|41,47
|-0,18%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|50 493,94
|-0,30%
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.