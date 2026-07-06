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Dow Jones-Marktbericht 06.07.2026 20:04:15

Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags im Aufwind

Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags im Aufwind

Am Montagnachmittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 20:02 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,09 Prozent auf 52 945,30 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 23,903 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,954 Prozent auf 52 395,22 Punkte an der Kurstafel, nach 52 900,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52 648,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 052,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 50 866,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 669,88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, den Stand von 44 828,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,43 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 53 052,70 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 3,11 Prozent auf 298,53 USD), Boeing (+ 2,71 Prozent auf 232,63 USD), Goldman Sachs (+ 2,35 Prozent auf 1 045,00 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,59 Prozent auf 361,83 USD) und Cisco (+ 1,35 Prozent auf 114,21 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-2,43 Prozent auf 43,02 USD), Amgen (-2,41 Prozent auf 365,14 USD), Merck (-2,18 Prozent auf 126,73 USD), Walt Disney (-1,98 Prozent auf 97,53 USD) und Procter Gamble (-1,92 Prozent auf 148,50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10 839 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,75 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amgen Inc. 319,35 -1,72% Amgen Inc.
Boeing Co. 204,15 3,87% Boeing Co.
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Cisco Inc. 99,67 1,56% Cisco Inc.
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