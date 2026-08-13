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Dow Jones aktuell 13.08.2026 22:34:37

Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende

Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende

Zum Handelsende herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Am Donnerstag beendete der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 53 839,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,019 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,051 Prozent höher bei 53 797,47 Punkten, nach 53 770,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 622,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 54 049,14 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0,430 Prozent nach. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Stand von 52 498,64 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 49 693,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 922,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11,28 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,16 Prozent auf 201,37 USD), Merck (+ 1,98 Prozent auf 135,55 USD), Nike (+ 1,78 Prozent auf 41,23 USD), Visa (+ 1,68 Prozent auf 365,45 USD) und Walt Disney (+ 1,53 Prozent auf 104,80 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-8,40 Prozent auf 113,47 USD), Home Depot (-3,62 Prozent auf 295,20 EUR), UnitedHealth (-1,61 Prozent auf 399,06 USD), McDonalds (-1,25 Prozent auf 272,25 USD) und Amazon (-0,80 Prozent auf 265,13 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 26 775 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,570 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie hat mit 10,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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