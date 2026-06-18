Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Der Dow Jones befindet sich heute im Aufwind.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 51 634,56 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 20,258 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,864 Prozent stärker bei 51 937,56 Punkten in den Handel, nach 51 492,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 51 571,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 949,26 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,526 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 18.05.2026, einen Wert von 49 686,12 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 18.03.2026, den Wert von 46 225,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 171,66 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,72 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 52 281,19 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3,42 Prozent auf 988,65 USD), Walt Disney (+ 3,23 Prozent auf 104,12 USD), Amazon (+ 3,04 Prozent auf 244,71 USD), NVIDIA (+ 2,62 Prozent auf 210,02 USD) und Nike (+ 2,53 Prozent auf 45,31 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil IBM (-4,06 Prozent auf 251,69 USD), Chevron (-2,68 Prozent auf 172,82 USD), Amgen (-2,19 Prozent auf 334,19 USD), Johnson Johnson (-2,02 Prozent auf 229,46 USD) und McDonalds (-1,60 Prozent auf 279,27 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29 314 424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at