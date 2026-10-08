Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Am Abend legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der Dow Jones den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 51 231,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 26,311 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,443 Prozent auf 51 406,44 Punkte an der Kurstafel, nach 51 179,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 51 245,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 50 939,00 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,063 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 52 786,07 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Wert von 52 348,39 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 46 601,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,89 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 3,12 Prozent auf 211,55 USD), IBM (+ 2,77 Prozent auf 226,61 USD), Travelers (+ 2,68 Prozent auf 370,27 USD), McDonalds (+ 2,61 Prozent auf 236,90 USD) und Coca-Cola (+ 2,27 Prozent auf 87,77 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,94 Prozent auf 230,48 USD), Amazon (-2,25 Prozent auf 254,06 USD), Caterpillar (-2,17 Prozent auf 796,18 USD), Cisco (-2,13 Prozent auf 114,89 USD) und Amgen (-1,37 Prozent auf 407,44 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 29 194 211 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,147 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at