Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,63 Prozent höher bei 49 384,01 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,557 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 48 546,03 Zählern und damit 1,08 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (49 077,23 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 49 607,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 201,81 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,773 Prozent. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 48 362,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 590,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 156,73 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Bei 49 633,35 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 47 853,04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 3,05 Prozent auf 160,63 USD), Salesforce (+ 2,94 Prozent auf 228,09 USD), Procter Gamble (+ 2,65 Prozent auf 149,93 USD), American Express (+ 2,34 Prozent auf 368,02 USD) und Travelers (+ 2,14 Prozent auf 278,48 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Merck (-1,74 Prozent auf 109,18 USD), Sherwin-Williams (-1,59 Prozent auf 350,63 USD), Walmart (-1,28 Prozent auf 117,83 USD), IBM (-0,96 Prozent auf 294,67 USD) und Coca-Cola (-0,19 Prozent auf 71,87 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 796 637 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,701 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 7,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

