Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,41 Prozent höher bei 51 983,98 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,265 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52 383,90 Zählern und damit 1,19 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51 770,31 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52 424,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 981,66 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der Dow Jones auf 51 176,96 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 52 485,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der Dow Jones bei 47 562,87 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,44 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Sherwin-Williams (+ 5,94 Prozent auf 352,37 USD), Walmart (+ 3,38 Prozent auf 127,69 USD), McDonalds (+ 2,91 Prozent auf 265,64 USD), Visa (+ 2,88 Prozent auf 425,51 USD) und American Express (+ 2,78 Prozent auf 327,98 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Chevron (-3,29 Prozent auf 227,77 USD), Microsoft (-2,83 Prozent auf 507,12 USD), Cisco (-2,77 Prozent auf 101,61 USD), IBM (-2,06 Prozent auf 252,51 USD) und Apple (-1,83 Prozent auf 338,32 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37 019 149 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 4,12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at