Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,45 Prozent auf 52 081,07 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,045 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,363 Prozent tiefer bei 51 660,75 Punkten, nach 51 848,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52 252,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52 009,02 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50 579,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 429,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 982,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,64 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 52 281,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,96 Prozent auf 1 033,81 USD), Honeywell (+ 2,58 Prozent auf 233,28 USD), Sherwin-Williams (+ 2,01 Prozent auf 339,81 USD), Merck (+ 1,87 Prozent auf 122,85 USD) und Johnson Johnson (+ 1,83 Prozent auf 245,42 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Apple (-5,03 Prozent auf 278,33 USD), Amazon (-2,89 Prozent auf 227,49 USD), McDonalds (-2,63 Prozent auf 266,68 USD), Microsoft (-1,77 Prozent auf 358,99 USD) und NVIDIA (-1,39 Prozent auf 196,23 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 4 454 245 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at