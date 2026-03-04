Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich

Um 16:01 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,14 Prozent auf 48 567,53 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,652 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,017 Prozent tiefer bei 48 493,11 Punkten, nach 48 501,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 48 354,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 48 747,35 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,465 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, lag der Dow Jones bei 49 501,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, lag der Dow Jones noch bei 47 850,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 520,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,383 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Bei 47 626,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 1,84 Prozent auf 735,49 USD), Amazon (+ 1,68 Prozent auf 212,23 USD), NVIDIA (+ 1,01 Prozent auf 181,87 USD), 3M (+ 0,90 Prozent auf 159,91 USD) und IBM (+ 0,49 Prozent auf 246,48 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Chevron (-1,65 Prozent auf 185,66 USD), JPMorgan Chase (-1,34 Prozent auf 296,24 USD), Walmart (-1,26 Prozent auf 126,30 USD), Coca-Cola (-1,20 Prozent auf 78,39 USD) und Verizon (-1,18 Prozent auf 50,27 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 5 606 115 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,815 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

