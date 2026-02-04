Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am dritten Tag der Woche fort.

Um 16:00 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,14 Prozent auf 49 307,68 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,855 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,239 Prozent fester bei 49 358,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 240,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 307,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 620,87 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,09 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Stand von 48 382,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der Dow Jones auf 47 085,24 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 556,04 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,91 Prozent aufwärts. 49 653,13 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 3,59 Prozent auf 350,75 USD), Apple (+ 2,67 Prozent auf 276,68 USD), Merck (+ 2,62 Prozent auf 118,87 USD), Sherwin-Williams (+ 2,45 Prozent auf 368,45 USD) und Nike (+ 2,45 Prozent auf 62,42 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen IBM (-3,67 Prozent auf 283,50 USD), Salesforce (-3,37 Prozent auf 189,77 USD), UnitedHealth (-1,07 Prozent auf 281,13 USD), Goldman Sachs (-1,00 Prozent auf 929,62 USD) und NVIDIA (-0,56 Prozent auf 179,34 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3 715 674 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at