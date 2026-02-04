UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones im Fokus 04.02.2026 16:02:03

Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am dritten Tag der Woche fort.

Um 16:00 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,14 Prozent auf 49 307,68 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,855 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,239 Prozent fester bei 49 358,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 240,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 307,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 620,87 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,09 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Stand von 48 382,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der Dow Jones auf 47 085,24 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 556,04 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,91 Prozent aufwärts. 49 653,13 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 3,59 Prozent auf 350,75 USD), Apple (+ 2,67 Prozent auf 276,68 USD), Merck (+ 2,62 Prozent auf 118,87 USD), Sherwin-Williams (+ 2,45 Prozent auf 368,45 USD) und Nike (+ 2,45 Prozent auf 62,42 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen IBM (-3,67 Prozent auf 283,50 USD), Salesforce (-3,37 Prozent auf 189,77 USD), UnitedHealth (-1,07 Prozent auf 281,13 USD), Goldman Sachs (-1,00 Prozent auf 929,62 USD) und NVIDIA (-0,56 Prozent auf 179,34 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3 715 674 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldman Sachs

mehr Nachrichten

Analysen zu Goldman Sachs

mehr Analysen
14.10.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
15.01.25 Goldman Sachs Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 311,75 0,14% Amgen Inc.
Apple Inc. 232,50 -0,83% Apple Inc.
Goldman Sachs 758,60 0,60% Goldman Sachs
IBM Corp. (International Business Machines) 246,70 0,45% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 101,40 -0,20% Merck Co.
Nike Inc. 53,23 0,09% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 149,46 2,54% NVIDIA Corp.
Salesforce 163,26 1,14% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 306,00 -0,03% Sherwin-Williams Co.
UnitedHealth Inc. 225,95 -1,12% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 39,69 -0,61% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 48 908,72 -1,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen