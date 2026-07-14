Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
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14.07.2026 15:59:02
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain
Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent aufwärts auf 6 271,47 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,387 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,361 Prozent auf 6 248,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 271,02 Punkten am Vortag.
Bei 6 272,22 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 211,96 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 6 187,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 984,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 370,85 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,20 Prozent zu Buche. Bei 6 431,42 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,89 Prozent auf 45,13 EUR), BASF (+ 1,58 Prozent auf 49,62 EUR), Siemens Energy (+ 1,49 Prozent auf 152,92 EUR), Deutsche Bank (+ 1,44 Prozent auf 31,45 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,60 Prozent auf 57,28 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-4,26 Prozent auf 134,72 EUR), adidas (-1,17 Prozent auf 181,45 EUR), Deutsche Börse (-0,98 Prozent auf 253,90 EUR), Bayer (-0,82 Prozent auf 49,51 EUR) und BMW (-0,73 Prozent auf 57,50 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 857 516 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 604,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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