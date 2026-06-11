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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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11.06.2026 17:59:02
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone
Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,80 Prozent höher bei 6 058,19 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,070 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,080 Prozent auf 6 014,73 Punkte an der Kurstafel, nach 6 009,95 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6 014,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 087,83 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,139 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 5 895,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 794,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 393,15 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,55 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 6,00 Prozent auf 147,00 EUR), Infineon (+ 2,61 Prozent auf 77,06 EUR), Enel (+ 2,28 Prozent auf 9,75 EUR), Rheinmetall (+ 1,90 Prozent auf 1 220,00 EUR) und BASF (+ 1,87 Prozent auf 48,88 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-6,55 Prozent auf 139,90 EUR), Deutsche Telekom (-3,11 Prozent auf 27,74 EUR), BMW (-1,60 Prozent auf 66,54 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,02 Prozent auf 85,42 EUR) und Deutsche Bank (-0,50 Prozent auf 26,96 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9 316 637 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 581,364 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,39 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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