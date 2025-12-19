Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 5 742,23 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,855 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 5 742,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 741,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 735,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 743,26 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,316 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 5 542,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 458,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 879,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,76 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 1,05 Prozent auf 120,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,82 Prozent auf 47,00 EUR), Enel (+ 0,71 Prozent auf 8,66 EUR), Bayer (+ 0,42 Prozent auf 35,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,25 Prozent auf 552,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-0,67 Prozent auf 208,05 EUR), Eni (-0,65 Prozent auf 15,61 EUR), adidas (-0,60 Prozent auf 166,05 EUR), BASF (-0,57 Prozent auf 43,79 EUR) und Rheinmetall (-0,55 Prozent auf 1 541,50 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 200 096 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 338,763 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,50 erwartet. Die Eni-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at