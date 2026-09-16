Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Index im Blick
|
16.09.2026 09:28:36
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen
Um 09:11 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,47 Prozent auf 6 265,50 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,317 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,241 Prozent auf 6 251,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 236,50 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 274,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 251,55 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,689 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 539,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 6 257,42 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 16.09.2025, mit 5 372,31 Punkten bewertet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,10 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,88 Prozent auf 135,50 EUR), Infineon (+ 1,49 Prozent auf 55,14 EUR), BASF (+ 1,06 Prozent auf 52,39 EUR), Enel (+ 0,92 Prozent auf 8,78 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,84 Prozent auf 33,62 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-0,98 Prozent auf 185,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,84 Prozent auf 80,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,41 Prozent auf 46,37 EUR), Deutsche Börse (-0,40 Prozent auf 276,30 EUR) und Deutsche Telekom (-0,31 Prozent auf 28,81 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 220 746 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 534,883 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
15.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu BASF
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 416,80
|2,73%
|BASF
|52,30
|1,04%
|Deutsche Bank AG
|33,60
|0,55%
|Deutsche Börse AG
|275,90
|-0,47%
|Deutsche Telekom AG
|28,89
|0,10%
|Enel S.p.A.
|8,83
|1,51%
|Infineon AG
|55,12
|1,92%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,51
|-2,00%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,72
|0,34%
|SAP SE
|184,54
|-1,21%
|Siemens Energy AG
|136,00
|2,47%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|78,84
|-2,55%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 264,67
|0,45%