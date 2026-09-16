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Index im Blick 16.09.2026 09:28:36

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Am Morgen geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,47 Prozent auf 6 265,50 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,317 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,241 Prozent auf 6 251,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 236,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 274,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 251,55 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,689 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 539,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 6 257,42 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 16.09.2025, mit 5 372,31 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,10 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,88 Prozent auf 135,50 EUR), Infineon (+ 1,49 Prozent auf 55,14 EUR), BASF (+ 1,06 Prozent auf 52,39 EUR), Enel (+ 0,92 Prozent auf 8,78 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,84 Prozent auf 33,62 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-0,98 Prozent auf 185,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,84 Prozent auf 80,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,41 Prozent auf 46,37 EUR), Deutsche Börse (-0,40 Prozent auf 276,30 EUR) und Deutsche Telekom (-0,31 Prozent auf 28,81 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 220 746 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 534,883 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 416,80 2,73% ASML NV
BASF 52,30 1,04% BASF
Deutsche Bank AG 33,60 0,55% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 275,90 -0,47% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,89 0,10% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,83 1,51% Enel S.p.A.
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,72 0,34% Nordea Bank Abp Registered Shs
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