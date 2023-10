Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 4 150,50 Punkten ab. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,609 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent schwächer bei 4 148,09 Punkten in den Handel, nach 4 149,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 163,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 111,52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 4 295,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 356,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, wurde der Euro STOXX 50 auf 3 441,64 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,63 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 1,85 Prozent auf 23,02 EUR), Stellantis (+ 1,73 Prozent auf 18,85 EUR), SAP SE (+ 0,54 Prozent auf 123,32 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,46 Prozent auf 2,43 EUR) und adidas (+ 0,33 Prozent auf 170,96 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Ferrari (-1,42 Prozent auf 294,55 EUR), Deutsche Börse (-1,40 Prozent auf 158,05 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 43,20 EUR), Infineon (-0,89 Prozent auf 31,63 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,77 Prozent auf 38,72 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 537 835 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 329,910 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,23 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

