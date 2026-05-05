Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Index-Bewegung
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05.05.2026 17:58:48
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus
Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 1,77 Prozent höher bei 5 865,57 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,914 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,091 Prozent schwächer bei 5 758,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 866,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 758,38 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der Euro STOXX 50 5 692,86 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Stand von 5 925,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 283,05 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,260 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 6,50 Prozent auf 60,50 EUR), UniCredit (+ 5,82 Prozent auf 67,78 EUR), Siemens (+ 4,39 Prozent auf 260,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,40 Prozent auf 1 435,40 EUR) und Siemens Energy (+ 3,26 Prozent auf 182,56 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Börse (-1,53 Prozent auf 257,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,96 Prozent auf 46,26 EUR), Enel (-0,90 Prozent auf 9,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,08 Prozent auf 508,80 EUR) und Eni (+ 0,08 Prozent auf 24,03 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 238 707 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 471,135 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,68 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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