Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der Euro STOXX 50 bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,25 Prozent stärker bei 6 315,51 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,408 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,017 Prozent höher bei 6 301,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 300,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 318,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 297,38 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,45 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 18.05.2026, einen Wert von 5 849,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 736,85 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Stand von 5 266,91 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,95 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 318,94 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,55 Prozent auf 80,57 EUR), Airbus SE (+ 1,78 Prozent auf 190,34 EUR), Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 164,48 EUR), Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 1 186,40 EUR) und Siemens (+ 1,04 Prozent auf 275,95 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-1,45 Prozent auf 61,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,40 Prozent auf 46,10 EUR), BASF (-1,39 Prozent auf 49,19 EUR), SAP SE (-1,10 Prozent auf 139,62 EUR) und adidas (-1,10 Prozent auf 171,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 344 989 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 613,277 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at