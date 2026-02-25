Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,51 Prozent höher bei 6 147,80 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,162 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,268 Prozent fester bei 6 133,01 Punkten, nach 6 116,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 133,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 159,18 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,557 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 948,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 25.11.2025, mit 5 573,91 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 447,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,08 Prozent aufwärts. Bei 6 159,18 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,32 Prozent auf 169,85 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 30,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,84 Prozent auf 553,40 EUR), Airbus SE (+ 0,73 Prozent auf 184,26 EUR) und Siemens (+ 0,69 Prozent auf 241,15 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,13 Prozent auf 100,45 EUR), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1 707,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 58,44 EUR), BMW (-0,59 Prozent auf 87,96 EUR) und Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 33,15 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 385 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 484,191 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,53 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at