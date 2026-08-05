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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Index-Performance 05.08.2026 09:29:14

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,31 Prozent höher bei 6 506,98 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,491 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,109 Prozent fester bei 6 493,77 Punkten, nach 6 486,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 493,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 518,99 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 412,68 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 05.05.2026, mit 5 869,63 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 249,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,22 Prozent aufwärts. Bei 6 518,99 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 3,54 Prozent auf 49,96 EUR), Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 156,20 EUR), Rheinmetall (+ 1,45 Prozent auf 1 218,20 EUR), BASF (+ 1,25 Prozent auf 51,07 EUR) und Siemens (+ 0,89 Prozent auf 290,00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-4,91 Prozent auf 60,59 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,14 Prozent auf 57,06 EUR), Deutsche Telekom (-0,36 Prozent auf 27,75 EUR), UniCredit (-0,26 Prozent auf 85,36 EUR) und Eni (-0,24 Prozent auf 23,19 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 593 378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 547,139 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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BASF 51,38 0,53% BASF
Bayer 49,78 1,04% Bayer
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23,02 -1,77% Eni S.p.A.
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Rheinmetall AG 1 145,00 -0,54% Rheinmetall AG
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
Siemens Energy AG 153,48 0,30% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 84,40 -0,18% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.

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