Freundlicher Handel: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu

Um 12:10 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 4 780,25 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,145 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,020 Prozent auf 4 761,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 760,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 756,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 782,49 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,515 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der Euro STOXX 50 4 448,83 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 331,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 250,40 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,93 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 782,79 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,16 Prozent auf 68,22 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 33,20 EUR), UniCredit (+ 1,59 Prozent auf 30,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,54 Prozent auf 119,90 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,38 Prozent auf 2,89 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 187,30 EUR), SAP SE (+ 0,05 Prozent auf 163,14 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 22,29 EUR), Enel (+ 0,22 Prozent auf 5,92 EUR) und Stellantis (+ 0,33 Prozent auf 23,57 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 423 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 410,018 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

