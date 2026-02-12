Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,98 Prozent höher bei 6 095,04 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,104 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,481 Prozent stärker bei 6 064,65 Punkten, nach 6 035,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6 064,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 099,07 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,37 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 12.01.2026, einen Wert von 6 016,30 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Stand von 5 787,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 405,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,18 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 099,07 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 6,15 Prozent auf 272,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,60 Prozent auf 31,16 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,69 Prozent auf 5,97 EUR), Deutsche Börse (+ 1,48 Prozent auf 206,30 EUR) und Airbus SE (+ 1,47 Prozent auf 189,96 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,97 Prozent auf 55,07 EUR), BMW (-1,95 Prozent auf 87,72 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,50 Prozent auf 102,00 EUR), Siemens Energy (-0,43 Prozent auf 162,55 EUR) und BASF (-0,15 Prozent auf 51,54 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 926 799 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 462,408 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at