Euro STOXX 50-Kursverlauf 06.02.2026 17:58:41

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Freitag sprang der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1,18 Prozent auf 5 995,71 Punkte an. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,049 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 5 925,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 925,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 001,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 904,33 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,60 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 5 931,79 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 5 611,18 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 5 356,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,22 Prozent auf 152,00 EUR), Eni (+ 2,58 Prozent auf 17,89 EUR), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 250,50 EUR), Bayer (+ 2,20 Prozent auf 45,80 EUR) und Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1 604,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil BASF (-1,87 Prozent auf 48,18 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,32 Prozent auf 100,75 EUR), Deutsche Telekom (-1,11 Prozent auf 30,26 EUR), BMW (-0,56 Prozent auf 88,44 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,36 Prozent auf 58,78 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 164 367 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 445,586 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

