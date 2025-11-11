ASML NV Aktie
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich stärker
Am Dienstag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,11 Prozent stärker bei 5 727,56 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,763 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,114 Prozent auf 5 670,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 664,46 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 730,99 Punkte, das Tagestief hingegen 5 670,94 Zähler.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 531,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 331,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 854,03 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 16,46 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 3,51 Prozent auf 27,43 EUR), adidas (+ 2,92 Prozent auf 162,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,03 Prozent auf 97,64 EUR), UniCredit (+ 1,98 Prozent auf 66,84 EUR) und Infineon (+ 1,60 Prozent auf 33,88 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,11 Prozent auf 1 731,50 EUR), Airbus SE (-0,05 Prozent auf 211,05 EUR), Deutsche Bank (+ 0,15 Prozent auf 32,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,18 Prozent auf 545,40 EUR) und SAP SE (+ 0,37 Prozent auf 217,05 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 355 879 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 337,523 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder
2025 weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
