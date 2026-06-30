Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittag.

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,13 Prozent fester bei 6 301,95 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,356 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,260 Prozent auf 6 247,85 Punkte an der Kurstafel, nach 6 231,63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 247,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 302,25 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Wert von 6 050,54 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der Euro STOXX 50 5 541,79 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 5 303,24 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,72 Prozent zu Buche. Bei 6 337,22 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 5,22 Prozent auf 165,26 EUR), Siemens (+ 3,68 Prozent auf 279,10 EUR), Infineon (+ 2,84 Prozent auf 80,46 EUR), Bayer (+ 2,19 Prozent auf 47,04 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,73 Prozent auf 53,04 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-3,63 Prozent auf 23,92 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 134,34 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,47 Prozent auf 5,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,36 Prozent auf 71,10 EUR) und adidas (+ 0,00 Prozent auf 180,90 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 996 087 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,36 Prozent.

Redaktion finanzen.at