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Index im Fokus 29.10.2026 17:58:45

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Der Euro STOXX 50 gewann am Abend an Wert.

Am Donnerstag stieg der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,64 Prozent auf 6 207,45 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,315 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,142 Prozent auf 6 159,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 167,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 222,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 147,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 320,26 Punkte. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Wert von 6 248,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 705,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,10 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 5,76 Prozent auf 167,15 EUR), Bayer (+ 4,19 Prozent auf 47,96 EUR), Deutsche Bank (+ 3,78 Prozent auf 31,16 EUR), Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 1 048,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,35 Prozent auf 40,76 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR), Enel (-0,32 Prozent auf 9,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,22 Prozent auf 6,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,29 Prozent auf 556,40 EUR) und UniCredit (+ 0,40 Prozent auf 74,54 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 666 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 574,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 403,80 -4,90% ASML NV
Bayer 50,22 5,13% Bayer
BNP Paribas S.A. 85,86 -2,37% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,31 0,34% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,94 -0,30% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,71 0,37% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 565,80 1,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,74 -2,30% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 030,40 -2,24% Rheinmetall AG
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