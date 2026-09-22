Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 performt am zweiten Tag der Woche positiv.

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,35 Prozent höher bei 6 340,46 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,343 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,176 Prozent fester bei 6 329,32 Punkten in den Handel, nach 6 318,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 286,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 356,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 462,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 311,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 5 442,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,38 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 3,21 Prozent auf 147,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,30 Prozent auf 58,70 EUR), Infineon (+ 1,65 Prozent auf 59,25 EUR), Siemens Energy (+ 1,31 Prozent auf 145,04 EUR) und Siemens (+ 0,88 Prozent auf 275,90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Allianz (-2,20 Prozent auf 435,30 EUR), Eni (-1,03 Prozent auf 23,16 EUR), Rheinmetall (-0,85 Prozent auf 1 002,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,83 Prozent auf 504,60 EUR) und Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 27,12 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 913 184 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,01 erwartet. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at