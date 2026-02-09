Siemens Energy Aktie
|Euro STOXX 50-Performance
|
09.02.2026 15:59:27
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester
Um 15:42 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,38 Prozent auf 6 021,04 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,070 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,237 Prozent fester bei 6 012,62 Punkten, nach 5 998,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 994,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 040,67 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 997,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 566,53 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 5 325,40 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 073,34 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 6,61 Prozent auf 78,58 EUR), Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 1 648,00 EUR), SAP SE (+ 1,72 Prozent auf 174,16 EUR) und Siemens (+ 1,38 Prozent auf 253,95 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-1,43 Prozent auf 41,44 EUR), Deutsche Börse (-1,21 Prozent auf 211,90 EUR), Enel (-1,04 Prozent auf 9,40 EUR), Eni (-0,87 Prozent auf 17,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,66 Prozent auf 58,39 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 782 701 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 462,718 Mrd. Euro den größten Anteil.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu Siemens Energy AG
|02.02.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 203,40
|0,91%
|Deutsche Bank AG
|31,82
|1,21%
|Deutsche Börse AG
|211,80
|-1,53%
|Enel S.p.A.
|9,47
|-0,50%
|Eni S.p.A.
|17,82
|-0,09%
|Infineon AG
|41,78
|-1,21%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,05
|1,31%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,42
|-0,41%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,79
|-0,15%
|Rheinmetall AG
|1 634,50
|1,90%
|SAP SE
|175,24
|2,09%
|Siemens AG
|256,15
|1,73%
|Siemens Energy AG
|157,55
|3,79%
|UniCredit S.p.A.
|79,08
|6,46%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,15
|0,25%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 050,46
|0,87%
