Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|STOXX-Handel im Blick
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06.08.2026 17:58:54
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,54 Prozent im Plus bei 6 511,88 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,541 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,191 Prozent auf 6 489,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6 476,98 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6 528,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 489,33 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2,37 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 398,01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 027,13 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 5 263,29 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,31 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 528,46 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 6,31 Prozent auf 29,15 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,65 Prozent auf 6,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 153,68 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,48 Prozent auf 522,60 EUR) und BASF (+ 1,22 Prozent auf 51,32 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens (-4,49 Prozent auf 273,10 EUR), Rheinmetall (-3,46 Prozent auf 1 159,00 EUR), Airbus SE (-1,19 Prozent auf 212,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,05 Prozent auf 46,77 EUR) und Eni (-0,89 Prozent auf 23,26 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 11 922 322 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 567,567 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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