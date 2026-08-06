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STOXX-Handel im Blick 06.08.2026 17:58:54

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,54 Prozent im Plus bei 6 511,88 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,541 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,191 Prozent auf 6 489,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6 476,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6 528,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 489,33 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2,37 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 398,01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 027,13 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 5 263,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,31 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 528,46 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 6,31 Prozent auf 29,15 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,65 Prozent auf 6,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 153,68 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,48 Prozent auf 522,60 EUR) und BASF (+ 1,22 Prozent auf 51,32 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens (-4,49 Prozent auf 273,10 EUR), Rheinmetall (-3,46 Prozent auf 1 159,00 EUR), Airbus SE (-1,19 Prozent auf 212,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,05 Prozent auf 46,77 EUR) und Eni (-0,89 Prozent auf 23,26 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 11 922 322 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 567,567 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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