Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50-Marktbericht
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08.06.2026 17:59:11
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind
Am Montag schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6 073,63 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,073 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent leichter bei 6 049,79 Punkten in den Handel, nach 6 062,07 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 980,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 084,53 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 911,53 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 719,90 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 5 430,17 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,82 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 1,92 Prozent auf 164,55 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 78,24 EUR), Eni (+ 0,90 Prozent auf 23,59 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,75 Prozent auf 48,36 EUR) und Allianz (+ 0,35 Prozent auf 374,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen BASF (-4,18 Prozent auf 48,85 EUR), SAP SE (-2,09 Prozent auf 158,10 EUR), UniCredit (-1,93 Prozent auf 72,05 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,72 Prozent auf 5,59 EUR) und Bayer (-1,30 Prozent auf 35,69 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 842 312 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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