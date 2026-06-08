Eni Aktie

Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Marktbericht 08.06.2026 17:59:11

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Der Euro STOXX 50 wagte sich schlussendlich nicht aus der Reserve.

Am Montag schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6 073,63 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,073 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent leichter bei 6 049,79 Punkten in den Handel, nach 6 062,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 980,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 084,53 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 911,53 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 719,90 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 5 430,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,82 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 1,92 Prozent auf 164,55 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 78,24 EUR), Eni (+ 0,90 Prozent auf 23,59 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,75 Prozent auf 48,36 EUR) und Allianz (+ 0,35 Prozent auf 374,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen BASF (-4,18 Prozent auf 48,85 EUR), SAP SE (-2,09 Prozent auf 158,10 EUR), UniCredit (-1,93 Prozent auf 72,05 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,72 Prozent auf 5,59 EUR) und Bayer (-1,30 Prozent auf 35,69 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 842 312 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Eni S.p.A.

mehr Analysen
02.06.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
21.05.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
29.04.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Eni Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 164,00 2,09% adidas
Allianz 373,40 0,27% Allianz
ASML NV 1 520,80 7,30% ASML NV
BASF 48,83 -3,68% BASF
Bayer 35,73 -0,42% Bayer
Eni S.p.A. 23,55 0,96% Eni S.p.A.
Infineon AG 77,81 4,56% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,58 -0,82% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 48,36 0,52% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 158,10 -1,69% SAP SE
UniCredit S.p.A. 71,70 -1,29% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 88,06 0,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 062,29 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:59 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und Lage in Nahost: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen