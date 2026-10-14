Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,46 Prozent stärker bei 6 195,22 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,324 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,145 Prozent auf 6 175,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 167,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 215,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 175,67 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,305 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 260,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 280,19 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 552,05 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,89 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,14 Prozent auf 983,30 EUR), Airbus SE (+ 2,09 Prozent auf 190,32 EUR), Bayer (+ 2,08 Prozent auf 45,07 EUR), BASF (+ 2,02 Prozent auf 52,46 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 303,60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-5,44 Prozent auf 135,28 EUR), Infineon (-1,16 Prozent auf 55,35 EUR), Deutsche Bank (-0,87 Prozent auf 29,58 EUR), UniCredit (-0,61 Prozent auf 76,70 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,31 Prozent auf 6,16 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 614 651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 607,342 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,74 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at