Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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Index im Fokus 11.09.2026 17:58:49

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker

Das machte das Börsenbarometer in Europa am Freitag zum Handelsende.

Am Freitag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,85 Prozent höher bei 6 322,51 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,367 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,360 Prozent auf 6 291,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 268,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6 285,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 341,44 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,978 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 551,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 056,96 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Stand von 5 386,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,07 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,90 Prozent auf 6,81 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BASF (-2,83 Prozent auf 51,83 EUR), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 276,30 EUR), Bayer (-1,09 Prozent auf 48,17 EUR) und Eni (-0,54 Prozent auf 24,06 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 243 863 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 577,202 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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11.09.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
04.09.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 466,60 0,73% ASML NV
BASF 52,02 -2,13% BASF
Bayer 48,12 -0,80% Bayer
Deutsche Börse AG 276,40 -1,04% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,56 2,40% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 24,08 -0,48% Eni S.p.A.
Infineon AG 58,23 5,05% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,84 2,84% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,77 0,77% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 990,40 -2,31% Rheinmetall AG
Siemens AG 264,50 2,56% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,70 2,32% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,14 -0,15% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 325,13 0,90%

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