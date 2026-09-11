Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Index im Fokus
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11.09.2026 17:58:49
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker
Am Freitag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,85 Prozent höher bei 6 322,51 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,367 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,360 Prozent auf 6 291,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 268,97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6 285,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 341,44 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,978 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 551,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 056,96 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Stand von 5 386,77 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,07 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,90 Prozent auf 6,81 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BASF (-2,83 Prozent auf 51,83 EUR), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 276,30 EUR), Bayer (-1,09 Prozent auf 48,17 EUR) und Eni (-0,54 Prozent auf 24,06 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 243 863 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 577,202 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 466,60
|0,73%
|BASF
|52,02
|-2,13%
|Bayer
|48,12
|-0,80%
|Deutsche Börse AG
|276,40
|-1,04%
|Deutsche Telekom AG
|28,56
|2,40%
|Eni S.p.A.
|24,08
|-0,48%
|Infineon AG
|58,23
|5,05%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,84
|2,84%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,77
|0,77%
|Rheinmetall AG
|990,40
|-2,31%
|Siemens AG
|264,50
|2,56%
|Siemens Energy AG
|143,70
|2,32%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,14
|-0,15%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 325,13
|0,90%
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