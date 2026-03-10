Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Index-Performance
|
10.03.2026 09:28:57
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 startet im Plus
Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 2,28 Prozent höher bei 5 814,72 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,816 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,357 Prozent auf 5 705,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 685,20 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 705,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 828,61 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 047,06 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Stand von 5 708,12 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Wert von 5 386,98 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,610 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Zählern verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 5,48 Prozent auf 156,90 EUR), Infineon (+ 4,60 Prozent auf 40,74 EUR), Deutsche Bank (+ 4,35 Prozent auf 27,71 EUR), Siemens (+ 3,35 Prozent auf 228,50 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 3,22 Prozent auf 5,36 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Deutsche Börse (-0,66 Prozent auf 240,70 EUR), Rheinmetall (-0,25 Prozent auf 1 621,00 EUR), SAP SE (-0,13 Prozent auf 171,66 EUR), Enel (+ 0,68 Prozent auf 9,58 EUR) und adidas (+ 0,89 Prozent auf 140,95 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 843 810 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 442,306 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
