Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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03.08.2026 12:26:47
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt
Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,01 Prozent stärker bei 6 421,97 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,432 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,050 Prozent auf 6 361,21 Punkte an der Kurstafel, nach 6 358,01 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6 361,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 427,15 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 412,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 881,51 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 5 165,60 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,77 Prozent aufwärts. Bei 6 431,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,24 Prozent auf 164,36 EUR), adidas (+ 4,17 Prozent auf 166,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,89 Prozent auf 27,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,15 Prozent auf 48,20 EUR) und Airbus SE (+ 2,65 Prozent auf 207,60 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Eni (-1,85 Prozent auf 23,62 EUR), Bayer (-0,75 Prozent auf 47,69 EUR), Siemens Energy (-0,69 Prozent auf 146,42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,46 Prozent auf 519,80 EUR) und Allianz (-0,07 Prozent auf 432,20 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 913 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 552,766 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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