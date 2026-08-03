Eni Aktie

Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance im Blick 03.08.2026 12:26:47

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,01 Prozent stärker bei 6 421,97 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,432 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,050 Prozent auf 6 361,21 Punkte an der Kurstafel, nach 6 358,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6 361,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 427,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 412,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 881,51 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 5 165,60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,77 Prozent aufwärts. Bei 6 431,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,24 Prozent auf 164,36 EUR), adidas (+ 4,17 Prozent auf 166,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,89 Prozent auf 27,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,15 Prozent auf 48,20 EUR) und Airbus SE (+ 2,65 Prozent auf 207,60 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Eni (-1,85 Prozent auf 23,62 EUR), Bayer (-0,75 Prozent auf 47,69 EUR), Siemens Energy (-0,69 Prozent auf 146,42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,46 Prozent auf 519,80 EUR) und Allianz (-0,07 Prozent auf 432,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 913 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 552,766 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Eni S.p.A.

mehr Analysen
30.07.26 Eni Buy UBS AG
30.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 165,95 4,21% adidas
Airbus SE 208,00 2,41% Airbus SE
Allianz 433,80 0,49% Allianz
ASML NV 1 409,80 -1,08% ASML NV
BASF 51,06 1,09% BASF
Bayer 47,76 -1,16% Bayer
Deutsche Telekom AG 27,92 4,18% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 23,53 -1,59% Eni S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 48,19 3,20% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 521,80 0,31% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 165,10 3,84% SAP SE
Siemens Energy AG 145,76 -2,10% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,66 2,19% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 421,79 1,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt deutlich zu -- DAX knackt erstmals 26.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen