Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|STOXX-Handel im Fokus
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25.08.2026 15:58:44
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt am Dienstagnachmittag
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 6 460,40 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,513 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,304 Prozent fester bei 6 467,56 Punkten, nach 6 447,98 Punkten am Vortag.
Bei 6 489,57 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 455,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6 280,94 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 136,66 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 5 443,96 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,43 Prozent zu. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 154,10 EUR), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 206,90 EUR), Siemens (+ 1,91 Prozent auf 285,95 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 55,05 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,97 Prozent auf 6,88 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BASF (-2,33 Prozent auf 51,21 EUR), adidas (-1,19 Prozent auf 153,40 EUR), Eni (-1,08 Prozent auf 23,39 EUR), BMW (-0,89 Prozent auf 57,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,84 Prozent auf 73,20 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 639 579 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 580,439 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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