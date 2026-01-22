adidas Aktie

Kursentwicklung 22.01.2026 17:58:54

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Der Euro STOXX 50 notierte am Donnerstagabend im Plus.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 1,33 Prozent höher bei 5 960,92 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,993 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,337 Prozent auf 5 902,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5 882,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 979,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 902,69 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,234 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 5 743,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 639,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 205,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,89 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 053,68 Punkten. 5 780,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,51 Prozent auf 105,30 EUR), Deutsche Bank (+ 4,02 Prozent auf 33,40 EUR), Infineon (+ 3,66 Prozent auf 42,59 EUR), Bayer (+ 3,47 Prozent auf 44,17 EUR) und Siemens Energy (+ 3,38 Prozent auf 137,50 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1 790,50 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR), Eni (-0,53 Prozent auf 16,43 EUR), Airbus SE (-0,24 Prozent auf 206,80 EUR) und adidas (+ 0,00 Prozent auf 152,45 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 358 084 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 441,865 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

