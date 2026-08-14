Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent stärker bei 6 566,90 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,573 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 6 544,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 545,47 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 566,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 544,79 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,718 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 6 280,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 5 934,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 434,70 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,25 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR), Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 197,20 EUR), Airbus SE (+ 1,22 Prozent auf 215,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,21 Prozent auf 516,60 EUR) und adidas (+ 1,13 Prozent auf 161,05 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Enel (-0,91 Prozent auf 9,58 EUR), Bayer (-0,85 Prozent auf 47,65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,40 Prozent auf 55,26 EUR), UniCredit (-0,16 Prozent auf 85,43 EUR) und Siemens (-0,11 Prozent auf 283,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 027 107 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 603,950 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,09 erwartet. Mit 7,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at