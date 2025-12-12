Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,48 Prozent höher bei 5 781,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,875 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,224 Prozent auf 5 766,84 Punkte an der Kurstafel, nach 5 753,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 766,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 782,11 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 5 787,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 5 390,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 965,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,57 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 1,86 Prozent auf 167,30 EUR), Rheinmetall (+ 1,59 Prozent auf 1 628,00 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 36,96 EUR), Airbus SE (+ 0,89 Prozent auf 195,06 EUR) und UniCredit (+ 0,88 Prozent auf 69,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Enel (-0,42 Prozent auf 8,70 EUR), Deutsche Börse (-0,28 Prozent auf 214,50 EUR), Eni (-0,25 Prozent auf 15,91 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,17 Prozent auf 5,75 EUR) und Bayer (+ 0,19 Prozent auf 36,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 252 383 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 366,671 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,72 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at